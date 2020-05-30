Трое кузбассовцев за пять месяцев продали наркотиков на пять миллионов рублей

30 Май 2020 2020-05-30T04:52:15+03:00

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Всего за пять месяцев трое кузбассовцев и их приятель из Томска продали через интернет-магазин наркотиков на пять миллионов рублей. Организатор прибыльного дела лишился свободы на 11 лет.

23-летний житель города Бберезовский и двое его приятелей в 2018 году открыли интернет-магазин по продаже синтетический наркотиков. «Солью» и «спайсом» они решили торговать в Кемерове и Томске. У каждого из приятелей были свои обязанности. Так, лидер группировки взял на себя общее руководство и бухгалтерию. Второй участник занялся продвижением интернет-магазина и закупкой наркотиков. А третий принимал товар, фасовал его на дозы и развозил по тайникам. Часть запрещенных веществ он передавал своему коллеги из Томска. Примечательно, что запрещенные вещества они продавали только за криптовалюту, а потом лидер ОПГ конвертировал ее в рубли и переводил деньги на банковскую карту, открытую на подставного человека. В общей сложности за пять месяцев приятели продали наркотиков на пять миллионов рублей. Часть денег обналичили, а часть потратили на приобретение дорогого автомобиля.

- Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания организатору интернет-магазина назначено 11 лет колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области. - Уголовное дело в отношении его сообщников еще рассматривается в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU