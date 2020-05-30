Кемеровчанка сорвала спецоперацию по поимке мошенников

30 Май 2020 2020-05-30T05:26:31+03:00

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Бдительность и подозрительность спасли кемеровчанку от аферистов. Они пытались убедить женщину, что она участвует в спецоперации по поимке мошенников.

Жительница города Кемерово удивилась, когда ей позвонил сотрудник банка и заявил, будто с ее счета пытаются снять средства. Номер, с которого звонил «представитель службы безопасности банка», оказался таким же, как и номер горячей линии, поэтому женщина поверила звонившему. По его просьбе она назвала реквизиты карты и CVV-код. Неожиданно ей пришло сообщение о снятии 36 тысяч рублей. Представитель банка вновь позвонил и заявил, что атака на счет не прекращается и предложил ей оформить фиктивную заявку на кредит. Мужчина уверял, будто кемеровчанка поможет стражам порядка в проведении спецоперации и задержании мошенников. Но сообщать о спецоперации ни работникам банка, ни сотрудникам полиции было нельзя.

Неизвестный буквально атаковал женщину телефонными звонками. Тогда она все-таки обратилась в полицию.

- Во время очередного звонка женщина по совету полицейских сообщила аферисту, что она находится в офисе банка, но ей отказывают в кредите. Когда она предложила ему самому переговорить с работником службы безопасности кемеровского офиса, тот занервничал, обвинил ее в срыве операции и бросил трубку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Телефонного мошенника сейчас разыскивают сотрудники полиции. Жителям же Кузбасса стражи порядка рекомендуют ни в коем случае не сообщать личные данные и номера счета, карты, коды незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU