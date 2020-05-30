30 Май 2020 2020-05-30T07:53:37+03:00

Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая Фото: Алена МАРТЫНОВА

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По состоянию на утро, 30 мая, стало известно о 26 новых выздоровевших пациентах, которым ранее был поставлен диагноз «корнавирусная инфекция». Об это сообщили в оперативном штабе области.

Согласно предоставленной сводке, из 26 пациентов инфекционные больницы покинули 17 человек в Новокузнецке, трое выписали в Калтане и двое в Осинника, еще по одному - в Новокузнецком районе, Киселевске, Анжеро-Судженске, Прокопьевском районе.

-Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 222 человека вылечились от коронавируса, - добавили в штабе.

Напомним, что также за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 25 человек – это новый рекорд с момента распространения заболевания в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU