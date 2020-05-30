2020-05-30T07:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая

Данные сообщил оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 маяСразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 маяФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

По состоянию на утро, 30 мая, стало известно о 26 новых выздоровевших пациентах, которым ранее был поставлен диагноз «корнавирусная инфекция». Об это сообщили в оперативном штабе области.

Согласно предоставленной сводке, из 26 пациентов инфекционные больницы покинули 17 человек в Новокузнецке, трое выписали в Калтане и двое в Осинника, еще по одному - в Новокузнецком районе, Киселевске, Анжеро-Судженске, Прокопьевском районе.

-Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 222 человека вылечились от коронавируса, - добавили в штабе.

Напомним, что также за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 25 человек – это новый рекорд с момента распространения заболевания в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек

По данный оперативного штаба, на утро 30 мая число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 520 человек. Среди них – 25 новых заразившихся.(подробности)

Коронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 30 мая: 25 заболевших, 26 выздоровевших

Сколько новых заболевших выявили в Кузбассе за минувшие сутки? Сколько человек вылечились от коронавируса? Мы ответим вам на эти вопросы! На утро 30 мая медики диагностировали коронавирус еще у 25 кузбассовцев. Все они сейчас находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь. (подробности)

Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом

В своем обращении 29 мая к жителям региона Сергей Цивилев рассказал о том, как будет организован летний отдых кузбассовцев. Также он озвучил условия, при которых это будет возможно. (подробности)

Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня

В своем обращении к жителям региона Сергей Цивилев сообщил о том, когда возобновится плановая медицинская помощь кузбассовцам. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Вечером 29 мая Сергей Цивилев рассказал жителям региона о мерах послабления режима повышенной готовности, которые вступят в силу с 1 июня. Кроме того, губернатор сообщил, в каких городах Кузбасса могут пройти парады в честь Дня Победы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово стал городом с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки
Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек
Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт
Кемеровчанка сорвала спецоперацию по поимке мошенников
Трое кузбассовцев за пять месяцев продали наркотиков на пять миллионов рублей
84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу
В 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа
Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом
Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня
В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры
Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию
Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса
АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в Кузбассе
Жильцам аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года
Поиски 15-летней школьницы прекращены в Кузбассе
В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая
Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек
Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове
Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению
В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса
Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги
Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов
Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей