Порывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 мая

30 Май 2020 2020-05-30T10:45:08+03:00

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Каким будет последний день мая? Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье.

Вот и завершается последний весенний месяц, преподнесший немало сюрпризов. В этом году были пооблиты температурные рекорды, аномальная жара сменилась прохладой, а перед этим ураганом разметало целую деревню. К тому же в нескольких территориях Кузбасса выпал град.

В ночь на воскресенье, 31 мая, синоптики прогнозируют от четырех до девяти градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Пройдут небольшие дожди.

Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. В Кемерове ожидается +15…+17, в Новокузнецке – от 12 до 17 градусов тепла, а по западу региона – до +23. Северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, при порывах – до 17-22. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдут умеренные дожди, грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU