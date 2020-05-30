2020-05-30T10:45:08+03:00
Общество

Порывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 мая

Синоптики дали прогноз погоды на последний день мая
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Порывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 маяПорывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 маяФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Каким будет последний день мая? Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье.

Вот и завершается последний весенний месяц, преподнесший немало сюрпризов. В этом году были пооблиты температурные рекорды, аномальная жара сменилась прохладой, а перед этим ураганом разметало целую деревню. К тому же в нескольких территориях Кузбасса выпал град.

В ночь на воскресенье, 31 мая, синоптики прогнозируют от четырех до девяти градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Пройдут небольшие дожди.

Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. В Кемерове ожидается +15…+17, в Новокузнецке – от 12 до 17 градусов тепла, а по западу региона – до +23. Северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, при порывах – до 17-22. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдут умеренные дожди, грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 мая
Кемерово стал городом с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки
Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек
Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт
Кемеровчанка сорвала спецоперацию по поимке мошенников
Трое кузбассовцев за пять месяцев продали наркотиков на пять миллионов рублей
84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу
В 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа
Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом
Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня
В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры
Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию
Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса
АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в Кузбассе
Жильцам аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года
Поиски 15-летней школьницы прекращены в Кузбассе
В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая
Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек
Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове
Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению
В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса
Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги
Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов
Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей