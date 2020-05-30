Салон красоты закрыли из-за отсутствия разметок в Кемерове
Владелица салона красоты из Кемерова не смогла обеспечить безопасность сотрудников и клиентов в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса. Из-за этого она на время лишилась салона.
Во время проверки салонов красоты специалисты областного Роспотребнадзора установили, что в одном из них, с красивым названием «Пудра»,допускают немало нарушений, которые так важны в ситуации с коронавирусом.
Среди нарушений – отсутствие контроля температуры тела работников, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств, масок, антисептиков. Кроме того, в помещении маникюрного зала отсутствовала разметка помещения для социального дистанцирования посетителей. Все это создавало угрозу возможного распространения коронавирусной инфекции. Поэтому протокол об административном нарушении – невыполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора передали в Рудничный суд города Кемерово.
- Постановлением Рудничного районного суда города Кемерово ИП Березовская О.В. привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию бытовых услуг салона красоты «Пудра» сроком на двадцать суток, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU