Кузбассовец променял печку на алкоголь и оказался на нарах

30 Май 2020 2020-05-30T13:09:23+03:00

Мужчина совершил далеко не первое преступление в своей жизни

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45-летний житель Анжеро-Судженска не раз нарушал закон и отбывал наказания, однако это не заставило его встать на путь исправления. В очередной раз он оказался в местах лишения свободы после кражи печки.

Не раз судимый 45-летний житель Анжеро-Судженска шел мимо гаражей и увидел, что дверь одного из них приоткрыта. Мужчина заглянул в гараж – там никого не было. Тогда он осмотрелся и, не увидев поблизости хозяев, зашел внутрь, забрал оттуда металлическую печь стоимостью порядка 20 тысяч рублей, а потом продал ее. Деньги мужчина потратил на алкоголь.

Вскоре 64-летний хозяин гаража, оставивший дверь приоткрытой, чтобы проветрить его, вернулся и обнаружил пропажу печи. Он тут же обратился за помощью в полицию. И стражи порядка вскоре установили личность и задержали похитителя печки.

- Изучив материалы уголовного дела, суд признал фигуранта виновным и с учетом предыдущих судимостей назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU