В Кузбассе вновь вводится запрет на продажу алкоголя
Продажа алкогольных напитков в Кузбассе будет временно приостановлена. А случится это уже завтра, 1 июня.
Первый день календарного лета начнется с запрета на продажу алкогольных напитков – в том числе пива и пивосодержащих напитков. Именно на 1 июня приходится Международный день защиты детей, в течение которого, согласно региональному законодательству, запрещена продажа любых алкогольных напитков.
В июне также кузбассовцы не смогут купить горячительные напитки еще два раза – 12 июня, в День России, и 27 июня, в День молодежи. Также, согласно региональному закону, который приняли еще 30 ноября 2018 года, алкоголь будет под запретом День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.
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ИСТОЧНИК KP.RU