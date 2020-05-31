В Кузбассе вновь вводится запрет на продажу алкоголя

31 Май 2020 2020-05-31T04:13:52+03:00

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Продажа алкогольных напитков в Кузбассе будет временно приостановлена. А случится это уже завтра, 1 июня.

Первый день календарного лета начнется с запрета на продажу алкогольных напитков – в том числе пива и пивосодержащих напитков. Именно на 1 июня приходится Международный день защиты детей, в течение которого, согласно региональному законодательству, запрещена продажа любых алкогольных напитков.

В июне также кузбассовцы не смогут купить горячительные напитки еще два раза – 12 июня, в День России, и 27 июня, в День молодежи. Также, согласно региональному закону, который приняли еще 30 ноября 2018 года, алкоголь будет под запретом День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.

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Выпить не получится: в Кузбассе запретили продажу алкоголя

Один из таких дней в этом году - 25 мая. Это дата, на которую назначены последние звонки. Несмотря на то, что в этом году последние звонки будут проходить в режиме онлайн, запрет действовать будет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU