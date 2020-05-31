Новокузнецк стал первым в рейтинге восстановления городов

31 Май 2020 2020-05-31T05:00:00+03:00

Кемерово также вошел в пятерку лидеров по восстановлению после коронавируса

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После эпидемии коронавируса города постепенно возвращаются к привычному ритму жизни. Согласно рейтингу восстановления городов, лучше всего это получается у Новокузнецка.

В рейтинге восстановления городов после эпидемии коронавируса, составленному компанией 2ГИС, Новокузнецк оказался на первом месте с индексом 89 процентов. На втором – Набережные Челны с индексом 87 процентов, затем – Красноярск с индексом 86 процентов. На четвертом месте Кемерово с индексом 85 процентов, а замыкает пятерку лидеров Курган с 82 процентами.

Так выглядит пятерка лидеров. ФОТО: скриншот 2ГИС.

Наши ближайшие соседи также вошли в десятку: Новосибирск с индексом 80 находится на седьмом месте рейтинга, Барнаул – на девятом с 78 процентами. Красноярск с 74 процентами – лишь на 19 месте, а Томск с 68 процентами – на 36 месте.

Антилидером рейтинга оказался город Сочи – он на первом с конца месте, а индекс восстановления составляет лишь 43 процента. С таким же показателем на второй строке антирейтинга находится Москва, однако у столицы более высокий темп восстановления. Затем идут Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов на дону.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели восстановления города, как мобильность жителей городов и их спроса на товары и услуги. При этом для расчета берутся такие показатели, как просмотр пользователями информации о компаниях, построение маршрутов до компаний, поиск входа в компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU