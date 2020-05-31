2020-05-31T05:56:48+03:00
Общество

В Новокузнецке снимают с постамента танк Т-34

Он примет участие в параде Победы 24 июня [прямая трансляция]
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке снимают с постамента танк Т-34В Новокузнецке снимают с постамента танк Т-34Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке утром 31 мая с постамента у КМК начали снимать танк Т-34. Он примет участие в параде Победы 24 июня.

О том, что боевая техника будет задействована в праздничном шествии, ранее сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Танк стоит у КМК

С 1972 года. Именно здесь его выпустили в 1943 году. Техника прошла всю войну, потеряла два боевых экипажа.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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