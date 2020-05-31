2020-05-31T06:47:57+03:00
Общество

Полиция Междуреченска поймала дачного вора

Злоумышленник лишил имущества двух владельцев
Мария КОЛОСОВА
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Полиция Междуреченска поймала дачного вораПолиция Междуреченска поймала дачного вораФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Междуреченске полицейские поймали дачного вора. Мужчина успел лишить законного имущества двух владельцев.

Двое дачников поселка Усинский обратились к стражам порядка и рассказали, что неизвестный проник в строения и похитил электроинструменты, строительные материалы, а также срезал электрический кабель. Общая сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый житель этого же поселка. Он дал признательные показания. Часть похищенного имущества злоумышленник успел продать, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против задержанного возбуждено два уголовных дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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