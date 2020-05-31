Полиция Междуреченска поймала дачного вора
В Междуреченске полицейские поймали дачного вора. Мужчина успел лишить законного имущества двух владельцев.
Двое дачников поселка Усинский обратились к стражам порядка и рассказали, что неизвестный проник в строения и похитил электроинструменты, строительные материалы, а также срезал электрический кабель. Общая сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый житель этого же поселка. Он дал признательные показания. Часть похищенного имущества злоумышленник успел продать, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Против задержанного возбуждено два уголовных дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU