31 Май 2020 2020-05-31T07:18:26+03:00

И снова 25: в Кузбассе выявлены новые заболевшие коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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На утро 31 мая еще у 25 человек был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Все вновь выявленные заболевшие изолированы в инфекционных больницах и получают необходимое лечение.

- Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 229 человек. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 309 больных коронавирусом.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU