И снова 25: в Кузбассе выявлены новые заболевшие коронавирусом
На утро 31 мая еще у 25 человек был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе области.
Все вновь выявленные заболевшие изолированы в инфекционных больницах и получают необходимое лечение.
- Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 229 человек. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 309 больных коронавирусом.
Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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