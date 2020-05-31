31 Май 2020 2020-05-31T07:28:54+03:00

Число вылечившихся от коронавируса в Кузбассе достигло 229 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Кузбассе еще семь человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса. Их тесты показали отрицательные результаты на инфекцию.

Из семерых человек трое выписаны в Новокузнецке, двое – в Мысках, еще по одному в Прокопьевске и Кемерове. Как сообщили в оперативном межведомственном штабе области, общее число выздоровевших по состоянию на 31 мая достигло 229 человек.

Кроме того, стало известно, что еще 25 человек заболели и находятся в медучреждениях под наблюдением врачей. Всего лечение получает 309 больных коронавирусом.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек, - сообщают в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU