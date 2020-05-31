Число вылечившихся от коронавируса в Кузбассе достигло 229 человек
В Кузбассе еще семь человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса. Их тесты показали отрицательные результаты на инфекцию.
Из семерых человек трое выписаны в Новокузнецке, двое – в Мысках, еще по одному в Прокопьевске и Кемерове. Как сообщили в оперативном межведомственном штабе области, общее число выздоровевших по состоянию на 31 мая достигло 229 человек.
Кроме того, стало известно, что еще 25 человек заболели и находятся в медучреждениях под наблюдением врачей. Всего лечение получает 309 больных коронавирусом.
-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек, - сообщают в оперштабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая: 25 заболели, 7 вылечились
Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. А мы следим за ней и сообщаем вам, наши читатели, самые актуальные новости.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»