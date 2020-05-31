2020-05-31T08:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая

Всего в сводку попали 10 городов и районов
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 маяОперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 маяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В оперативном штабе области рассказали, в каких городах и районах были выявлены случаи заболевания коронавирусом на утро 31 мая. В сводку попало 10 территорий.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Белово – 7, Новокузнецк – 4, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Тайга – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Яшкинский район – 1.

Таким образом, общее число заболевших с середины марта достигло 545 человек. Сейчас на лечении в инфекционных больницах находится 309 пациентов с диагнозом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая: 25 заболели, 7 вылечились

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. А мы следим за ней и сообщаем вам, наши читатели, самые актуальные новости.(подробности)

Число вылечившихся от коронавируса в Кузбассе достигло 229 человек

В Кузбассе еще семь человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса. Их тесты показали отрицательные результаты на инфекцию.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе растет число людей в обсерваторах и на домашней изоляции
Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая
Число вылечившихся от коронавируса в Кузбассе достигло 229 человек
И снова 25: в Кузбассе выявлены новые заболевшие коронавирусом
Полиция Междуреченска поймала дачного вора
В Новокузнецке снимают с постамента танк Т-34
Новокузнецк стал первым в рейтинге восстановления городов
В Кузбассе вновь вводится запрет на продажу алкоголя
В Новокузнецке разрешили открыть летние кафе и запретили курить кальян
Вор на грузовике попал в ДТП в Кузбассе
Кузбассовец променял печку на алкоголь и оказался на нарах
Салон красоты закрыли из-за отсутствия разметок в Кемерове
Порывистый ветер и грозы придут в Кузбасс 31 мая
Кемерово стал городом с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки
Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек
Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт
Кемеровчанка сорвала спецоперацию по поимке мошенников
Трое кузбассовцев за пять месяцев продали наркотиков на пять миллионов рублей