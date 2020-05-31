31 Май 2020 2020-05-31T08:08:33+03:00

Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в сводку попали 10 городов и районов

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В оперативном штабе области рассказали, в каких городах и районах были выявлены случаи заболевания коронавирусом на утро 31 мая. В сводку попало 10 территорий.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Белово – 7, Новокузнецк – 4, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Тайга – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Яшкинский район – 1.

Таким образом, общее число заболевших с середины марта достигло 545 человек. Сейчас на лечении в инфекционных больницах находится 309 пациентов с диагнозом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU