Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая
В оперативном штабе области рассказали, в каких городах и районах были выявлены случаи заболевания коронавирусом на утро 31 мая. В сводку попало 10 территорий.
-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Белово – 7, Новокузнецк – 4, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Тайга – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Яшкинский район – 1.
Таким образом, общее число заболевших с середины марта достигло 545 человек. Сейчас на лечении в инфекционных больницах находится 309 пациентов с диагнозом COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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