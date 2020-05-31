31 Май 2020 2020-05-31T08:53:29+03:00

В Кузбассе растет число людей в обсерваторах и на домашней изоляции Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Кузбассе опубликована официальная сводка оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно официальным данным, снова выросло число людей, находящихся в обязательной изоляции.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек, - рассказали в штабе.

Кроме того, сейчас на лечении в инфекционных больницах находится 309 пациентов. О новых 25 заболевших стало известно 31 мая. Также за минувшие сутки семь человек были выписаны домой, общее количество выписанных составило 229 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU