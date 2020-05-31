Сергей Цивилев сообщил, в каких городах пройдут парады Победы

31 Май 2020 2020-05-31T10:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя судьбу танка Т-34, который 31 мая сняли с постамента Новокузнецке, сообщил, в каких городах пройдут парады Победы. Шествия намечены на 24 июня.

Напомним, то по решению Сергея Цивилева легендарный танк Т-34, дошедший до самого Берлина, после восстановления станет участником парада в Новокузнецке, а после вернется на привычное место на площади Побед.

-9 мая из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, День Победы прошел необычно — мы адресно поздравляли ветеранов и участвовали в праздничных акциях в режиме онлайн. Сейчас ограничительные меры смягчаются и 24 июня на улицах четырех городов Кузбасса состоятся парады. Они пройдут в Новокузнецке, Кемерове, Юрге и Белове, - сообщил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU