2020-05-31T12:10:43+03:00
Общество

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на 1 июня

День будет прохладным
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на 1 июняКузбасские синоптики дали прогноз погоды на 1 июняФото: Екатерина РОМАНОВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на 1 июня. Первый день лета обещает быть прохладным.

В ночь на понедельник по области прогнозируется +7…+12 градусов, при прояснениях +1…+6. Днем потеплеет до +14…+19, а по югу области возможно +24. Будет дуть северо-западный ветер ночью со скоростью 7-12 метра в секунду местами с порывами до 18 метров, а днем со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами на севере до 16 метров. Будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков, по южным районам кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами дымка, туманы.

В Кемерове в ночь на 1 июня ожидается +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер, ночью со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 17 метров, днем скоростью снизится до 5-10 метров в секунду.

Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Утром местами дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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