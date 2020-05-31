Квартира загорелась в многоэтажке в Кемерове
31 мая в Кемерове загорелась квартира на четвертом этаже в многоквартирном доме. Фотографиями инцидента, который произошел на проспекте Комсомольском, поделились очевидцы в соцсетях.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт в 12.30. Уже в 12.46 прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание, а в 12.48 пожар был полностью потушен.
-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и девять единиц техники, - сообщили в ведомстве.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU