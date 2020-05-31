Квартира загорелась в многоэтажке в Кемерове

31 Май 2020 2020-05-31T13:21:25+03:00

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31 мая в Кемерове загорелась квартира на четвертом этаже в многоквартирном доме. Фотографиями инцидента, который произошел на проспекте Комсомольском, поделились очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт в 12.30. Уже в 12.46 прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание, а в 12.48 пожар был полностью потушен.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и девять единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU