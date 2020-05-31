Кузбассовец решил вздремнуть днем и лишился садовой техники

31 Май 2020 2020-05-31T14:36:34+03:00

Ее стоимость составила около 35 тысяч рублей

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Кузбассовец решил днем вздремнуть, а когда проснулся, но обнаружил пропажу садовой техники.

В дежурную часть полиции Юргинского района обратился житель деревни Зеледеево и сообщил, что лишился части имущества – из надворной постройки неизвестный похитил два триммера и культиватор общей стоимостью около 35 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена в дневное время, пока владелец техники спал у себя дома.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний односельчанин потерпевшего. Похищенную технику он планировал продать, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, за кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенную технику сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU