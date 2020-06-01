1 Июнь 2020 2020-06-01T06:20:31+03:00

В Кемерове умерла сова, пострадавшая от страшного урагана. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным города Кемерово/ vk.com

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В Кемерове умерла сова, которая пострадала в результате урагана, обрушившегося на область 26 мая. Птицу нашли в Прокопьевске и доставили на лечение в областной центр, но, увы…

О новом пернатом постояльце в пятницу, 29 мая, сообщили волонтеры Центра помощи диким и экзотическим животным, который работает при Кемеровском госуниверситете.

«Благодаря стараниям нашедших к нам была доставлена сплюшка из Прокопьевска. Спасатели отбили птицу у кошки после того самого урагана, повалившего столько деревьев в области, - написали добровольцы в своей официальной группе в соцсетях. - Вес - 64 грамма, индекс упитанности - 2, то есть истощение, крайне угнетенное состояние, отсутствие реакций на окружающий мир. Перелом проксимального диафиза локтевой кости левого крыла, кстати, достаточно удачен, без смещения, но удручает общее тяжелое состояние птицы».

И вот, как стало известно вечером в воскресенье, птицы не стало.

«Хочется иметь возможность, чтобы как в сказке, сложить ладони лодочкой, открыть и сказать - птица, лети. Но мы не в сказке, очень-очень жаль», - написали в центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU