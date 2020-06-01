Кузбасский прокурор отстоял льготы вдовы ветерана в Верховном суде России

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:22:49+03:00

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Прокурор Кузбасса добился защиты прав вдовы ветерана боевых действий в Верховном суде России. Местные власти отказали женщине в положенных льготах.

Жительница Прокопьевска обратилась с жалобой в прокуратуру и сообщила о том, что ей отказали в мерах социальной поддержки. В результате проверки выяснилось, что вдове прекратили выплату компенсаций за жилье и коммунальные услуги, так как она жила вместе с несовершеннолетней и 23-летней дочерями.

Главе Прокопьевска было вынесено представление и требование устранить нарушения, однако власти оспорили это в суде.

- Центральный районный суд города Кемерово признал позицию прокуратуры области законной и обоснованной. Однако Кемеровский областной суд отменил это судебное решение, указав, что представление внесено лицу, не уполномоченному на разрешение вопросов, связанных с назначением, прекращением и возобновлением компенсационных выплат, - рассказали в ведомстве.

Тогда прокуратура обжаловала данное определение в Верховном суде России, и оно было отменено. Высшая инстанция признала, что глава Прокопьевска несет ответственность за предоставление мер соцподдержки.

- Решение Центрального районного суда города Кемерово, признавшего позицию прокуратуры области законной и обоснованной, оставлено в силе. Женщине возобновили выплату компенсации, - сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU