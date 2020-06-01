2020-06-01T08:23:05+03:00
Происшествия

Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове

ДТП произошло рано утром 1 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Дорожно-транспортное происшествие - предположительно, с участием одного автомобиля - случилось рано утром 1 июня в Кемерове, на Логовом шоссе.

Фотоснимки последствий ДТП, которое случилось утром на Логовом шоссе в Кемерове, очевидцы разместили в одном из местных пабликов. На кадрах, сделанных автолюбителями, виден автомобиль BMW, стоящий на обочине. Судя по кадрам, он на довольно высокой скорости врезался в столб. От удара переднюю часть машины смяло, а столб сильно накренился. При этом иномарка частично находится на тротуаре.

«Столбы не любят БМВ», - прокомментировал один из подписчиков паблика, где появились снимки.

Очевидцы отмечают, что около шести часов утра автомобиль уже стоял в обнимку со столбом, а рядом работали сотрудники ГИБДД. Однако на момент публикации получить комментарий об обстоятельствах ДТП не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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