При столкновении ВАЗа и КамАЗа погиб один человек
На автодороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Еще четверо сейчас находятся в больнице.
ДТП произошло на 25-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк вечером в воскресенье, около 19.25. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. Пока же, по предварительным данным, известно, что за рулем автомобиля ВАЗ-21144 находился 18-летний молодой человек.
- Водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
18-летняя девушка, которая находилась в легковушке, погибла. Самого водителя и еще троих пассажиров ВАЗа доставили в больницу с травмами.
- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения строго соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств, - призывают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU