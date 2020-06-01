1 Июнь 2020 2020-06-01T08:25:41+03:00

При столкновении ВАЗа и КамАЗа погиб один человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

На автодороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Еще четверо сейчас находятся в больнице.

ДТП произошло на 25-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк вечером в воскресенье, около 19.25. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. Пока же, по предварительным данным, известно, что за рулем автомобиля ВАЗ-21144 находился 18-летний молодой человек.

- Водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

18-летняя девушка, которая находилась в легковушке, погибла. Самого водителя и еще троих пассажиров ВАЗа доставили в больницу с травмами.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения строго соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств, - призывают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU