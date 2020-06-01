Четверо кузбассовцев вылечились от коронавируса на 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:28:30+03:00

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По состоянию на утро 1 июня четыре человека покинули инфекционные больницы - двое в Юрге, по одному в Белове и Анжеро-Судженске. Их тесты показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

- Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести тридцать три человека, - сообщили в оперативном штабе Кузбасса.

Также стало известно, что за минувшие сутки заболевание выявлено у 44 человек, сейчас они изолированы и получают лечение. Всего же в инфекционных больницах находятся 349 больных. Еще 9248 человек продолжают оставаться в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU