В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 1 июня. Специалисты рассказали, в каких городах были выявлены новые случаи заболевания.
- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 32, Кемерово - 6, Белово - 2, Междуреченск - 2, Прокопьевск - 1, Кемеровский муниципальный округ - 1, - сообщили в штабе.
Также стало известно, что за прошедшие сутки четыре человека были выписаны - двое в Юрге, по одному в Белове и Анжеро-Судженске. Таким образом, в Кузбассе 233 человека вылечились от коронавируса.
- Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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