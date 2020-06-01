1 Июнь 2020 2020-06-01T09:33:58+03:00

Для посетителей они были закрыты два месяца

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В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры, которые были закрыты для посетителей два месяца. Решение о возобновлении их работы принял губернатор Сергей Цивилев.

Кемерово оказался в числе территорий, где было разрешено открыть торговые центры. С утра кемеровчане начали подтягиваться в торговый центр «Лапландия» на Октябрьском проспекте. Посетителей с утра было немного, но, возможно, после окончания рабочего дня их будет больше. На входе в ТЦ всем посетителям предлагаются маски, правда, многие пришли уже со своими. В масках также находятся охранники и продавцы.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, торговые центры могут работать с некоторыми ограничениями. Так, все должны обязательно соблюдать масочный режим. В торговых залах должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками. Максимальное количество покупателей в торговых залах - не больше одного человека на четыре квадратных метра. В остальных помещениях расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров.

При этом стоит отметить, что работа кинотеатров, детских игровых комнат, фудкортов и фитнес-клубов в торгово-развлекательных центрах по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU