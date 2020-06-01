2020-06-01T09:33:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры

Для посетителей они были закрыты два месяца
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе частично возобновили работу торговые центрыВ Кузбассе частично возобновили работу торговые центрыФото: Мария КОЛОСОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры, которые были закрыты для посетителей два месяца. Решение о возобновлении их работы принял губернатор Сергей Цивилев.

Кемерово оказался в числе территорий, где было разрешено открыть торговые центры. С утра кемеровчане начали подтягиваться в торговый центр «Лапландия» на Октябрьском проспекте. Посетителей с утра было немного, но, возможно, после окончания рабочего дня их будет больше. На входе в ТЦ всем посетителям предлагаются маски, правда, многие пришли уже со своими. В масках также находятся охранники и продавцы.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, торговые центры могут работать с некоторыми ограничениями. Так, все должны обязательно соблюдать масочный режим. В торговых залах должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками. Максимальное количество покупателей в торговых залах - не больше одного человека на четыре квадратных метра. В остальных помещениях расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров.

При этом стоит отметить, что работа кинотеатров, детских игровых комнат, фудкортов и фитнес-клубов в торгово-развлекательных центрах по-прежнему под запретом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры

Вечером 29 мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Среди прочих важных моментов, о которых говорил губернатор, - открытие торговых центров.(подробности)

Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию

В скором времени в Кузбассе начнется второй этап снятия ограничений по коронавирусу. А это значит, что свою работу возобновят торговые центры. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах
Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгах
Для дезинфекции городских и транспортных объектов в Кузбассе привлекли МЧС
В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры
В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Четверо кузбассовцев вылечились от коронавируса на 1 июня
Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус
При столкновении ВАЗа и КамАЗа погиб один человек
Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове
Возле ботанического сада в Кемерове построят пешеходную зону
Одиннадцатиклассники из Кузбасса получат матпомощь к выпускному
Кузбасский прокурор отстоял льготы вдовы ветерана в Верховном суде России
В Кемерове умерла сова, пострадавшая от страшного урагана
С шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 человека