2020-06-01T10:37:22+03:00
Общество

Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах

Всего за лето установят сотню таких площадок
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаКорабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Изменить размер текста:

100 детских площадок в виде кораблей в течение лета установят в кузбасских городах. Игровые комплексы установят в 34 территориях Кузбасса.

В течение лета в 34 территориях Кузбасса появятся детские площадки в форме кораблей. Игровые городки предназначены для детей 6-14 лет. Каждый из них внешне напоминает корабль – с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами и подвесными мостиками на цепях. Есть на в городках-«кораблях» и горки с лестницами.

- Наша задача - организовать отдых детей, создать все условия для их развития, обеспечить безопасность, причем не только в образовательных учреждениях и парках, но и у дома, - сказал Сергей Цивилев.

Восемь площадок установят в Кемерове, в Мариинском районе и Белове – по шесть площадок. По пять кораблей установят в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальном округах. Еще по четыре площадки будут радовать детей в Междуреченске, Полысаеве и Юрге.

- Еще в 10-ти муниципалитетах региона установят по три площадки, в четырех – по две. По одному «кораблю» доставят еще в 10 территорий Кузбасса, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса. - Установка оборудования и подготовка оснований игровых площадок будет произведена за счет средств местных бюджетов и спонсорской помощи.

На приобретение комплектов из областного бюджета в 2020 году были выделены 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах
Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгах
Для дезинфекции городских и транспортных объектов в Кузбассе привлекли МЧС
В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры
В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Четверо кузбассовцев вылечились от коронавируса на 1 июня
Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус
При столкновении ВАЗа и КамАЗа погиб один человек
Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове
Возле ботанического сада в Кемерове построят пешеходную зону
Одиннадцатиклассники из Кузбасса получат матпомощь к выпускному
Кузбасский прокурор отстоял льготы вдовы ветерана в Верховном суде России
В Кемерове умерла сова, пострадавшая от страшного урагана
С шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 человека