Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:37:22+03:00

Изменить размер текста: A A

100 детских площадок в виде кораблей в течение лета установят в кузбасских городах. Игровые комплексы установят в 34 территориях Кузбасса.

В течение лета в 34 территориях Кузбасса появятся детские площадки в форме кораблей. Игровые городки предназначены для детей 6-14 лет. Каждый из них внешне напоминает корабль – с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами и подвесными мостиками на цепях. Есть на в городках-«кораблях» и горки с лестницами.

- Наша задача - организовать отдых детей, создать все условия для их развития, обеспечить безопасность, причем не только в образовательных учреждениях и парках, но и у дома, - сказал Сергей Цивилев.

Восемь площадок установят в Кемерове, в Мариинском районе и Белове – по шесть площадок. По пять кораблей установят в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальном округах. Еще по четыре площадки будут радовать детей в Междуреченске, Полысаеве и Юрге.

- Еще в 10-ти муниципалитетах региона установят по три площадки, в четырех – по две. По одному «кораблю» доставят еще в 10 территорий Кузбасса, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса. - Установка оборудования и подготовка оснований игровых площадок будет произведена за счет средств местных бюджетов и спонсорской помощи.

На приобретение комплектов из областного бюджета в 2020 году были выделены 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU