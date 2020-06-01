Полиция и Следственный комитет проверяют информацию о похищении ребенка в Кемерове
31 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Кемерове похищен ребенок. Заявитель рассказал, что в районе дома № 18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. На мужчин была составлена ориентировка со слов очевидца.
- Несмотря на то, что заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в данный период времени в полицию не поступало, полицейские проводят проверку по заявлению и устанавливают местонахождение автомобиля, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Также проверку проводит Следственный комитет Кузбасса.
- Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU