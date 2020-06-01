1 Июнь 2020 2020-06-01T14:51:58+03:00

Полиция и Следственный комитет проверяют информацию о похищении ребенка в Кемерове Фото: Иван МАКЕЕВ

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31 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Кемерове похищен ребенок. Заявитель рассказал, что в районе дома № 18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. На мужчин была составлена ориентировка со слов очевидца.

- Несмотря на то, что заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в данный период времени в полицию не поступало, полицейские проводят проверку по заявлению и устанавливают местонахождение автомобиля, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также проверку проводит Следственный комитет Кузбасса.

- Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU