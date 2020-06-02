2020-06-02T06:55:48+03:00
Происшествия

Двое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции Кузбасса

Выяснилось, кто и зачем сделал это
Екатерина РОМАНОВА
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Двое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции КузбассаДвое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции КузбассаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Стало известно, кем были мужчины, посадившие маленькую девочку в багажник иномарки. Все оказалось не совсем так, как увиделось заявителю.

31 мая один из кемеровчан обратился в полицию с заявлением о том, что рядом с домом № 18 на улице Нахимова двое взрослых мужчин посадили в багажник девочку лет десяти, а потом скрылись. Стражи порядка составили ориентировку с приметами мужчины и начали проверку. Первое, что удалось выяснить, это то, что за прошедшие сутки заявлений о безвестном исчезновении ребенка не поступало.

Вскоре сотрудники полиции установили госномер и владельца иномарки. А позже стали известны и подробности истории. Как оказалось, владелец иномарки гулял со своей 7-летней дочкой. Девочка порвала одежду, и отец поставил ребенка в багажник, чтобы переодеть. Второй мужчина, находившийся рядом, - знакомый отца.

- Семья является благополучной, противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время проводится совместная работа сотрудников полиции и Следственного комитета по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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