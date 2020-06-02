2 Июнь 2020 2020-06-02T06:57:58+03:00

Новокузнечанин заплатит 100 тысяч за наезд на женщину. ФОТО: пресс-служба УФССП Росии по Кемеровской области.

А чтобы он гарантированно сделал это, у него арестовали автомобиль

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Автолюбитель из Новокузнецка травмировал пешехода. Компенсацию платить он не стал, поэтому его автомобиль арестовали судебные приставы.

Некоторое время назад автолюбитель из Новокузнецка был неосторожен во время езды по двору многоквартирного дома. Он сдавал назад и совершил наезд на женщину. Вред здоровью был причинен легкий, однако женщина заметила, что у нее ухудшился слух. Тогда горожанка обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил просьбу.

По решению суда новокузнечанин должен был выплатить 103 тысячи рублей, однако в установленные для добровольного исполнения сроки он так и не погасил задолженность. Тогда за дело взялись судебные приставы.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, также было установлено местонахождение автомобиля, на котором был совершен наезд на потерпевшую. Транспортное средство было арестовано и оставлено на ответственное хранение гражданину, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

У новокузнечанина есть всего 10 дней, чтобы погасить задолженность, в противном случае машину передадут на реализацию, а средства от продажи направят на компенсацию пострадавшей новокузнечанке.

ИСТОЧНИК KP.RU