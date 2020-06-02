2020-06-02T07:50:55+03:00
Общество

Число новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человек

Число заболевших коронаивирусом кузбассовцев достигло 616 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Число новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человекЧисло новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще на 27 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. На утро 2 июня в регионе зафиксировано 616 заболевших коронавирусом.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 2 июня еще у 27 жителей региона подтвердился COVID-19. Все новые заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

Одновременно с этим три человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже выписаны из больниц: они выздоровели. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Кузбассе вылечились 236 человек. А вот продолжают получать лечение 373 заболевших.

Число случаев с летальным исходом не изменилось: семь человек.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9317 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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