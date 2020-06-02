2020-06-02T07:09:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в Кузбассе

Общее число выздоровевших достигло 236 человек
Мария КОЛОСОВА
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Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в КузбассеТрое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в КузбассеФото: Алена МАРТЫНОВА
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По состоянию на утро 2 июня еще три человека покинули инфекционные больницы - все в Новокузнецке. Их тесты показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

- Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести тридцать шесть человек, - сообщили в оперативном межведомственном штабе области.

Также за прошедшие сутки заболевание выявлено у 27 человек, сейчас они изолированы и получают лечение. Всего же в инфекционных больницах находятся 373 больных.

Еще 9317 человек продолжают оставаться в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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