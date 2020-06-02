Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в Кузбассе
По состоянию на утро 2 июня еще три человека покинули инфекционные больницы - все в Новокузнецке. Их тесты показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.
- Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести тридцать шесть человек, - сообщили в оперативном межведомственном штабе области.
Также за прошедшие сутки заболевание выявлено у 27 человек, сейчас они изолированы и получают лечение. Всего же в инфекционных больницах находятся 373 больных.
Еще 9317 человек продолжают оставаться в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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