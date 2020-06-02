Сергей Цивилев назвал положительные стороны коронавируса в Кузбассе

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса не могла не сказаться на промышленности региона, а также медицине. Однако помимо негативных последствий есть и позитивные.

Медицина Кузбасса вышла на новый уровень, вся сфера здравоохранения научилась по-новому работать в условиях пандемии, перестроилась на новый сценарий работы. Появились 11 лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус. Сейчас за сутки делается до 4 тысяч тестов! Напомним, ранее в регионе была лишь одна лаборатория, которая делала лишь 120 тестов в сутки.

- Все задачи, которые наша система здравоохранения ставила перед промышленностью, были выполнены, - отметил Сергей Цивилев. - Обеспечиваем себя и соседние регионы средствами дезинфекции, производим клапаны для аппаратов ИВЛ, восстановили 40 списанных аппаратов ИВЛ. Кроме того, собрали 64 спецмашины для обработки улиц. Уверен, наша промышленность готова в любой момент осваивать новые технологии и производства.

Полностью посмотреть пресс-конференцию Сергея Цивилева «600 дней. Кузбасс после коронавируса» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU