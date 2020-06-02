Какая судьба ждет новокузнецкий роддом № 5 после COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:26:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнечан волнует вопрос: какая судьба ждет медучреждения, которые отвели для ковидных больных. Особенно горожане беспокоятся о судьбе роддома № 5.

Часть медицинских учреждений Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом была перепрофилирована под стационары для больных с COVID-19. И сегодня жительницы Новокузнецка обеспокоены: вернут ли роддому статус акушерского медучреждения. Отвечая на этот вопрос, Сергей Цивилев отметил, что согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России на первом рубеже нужно было развернуть 1329 ковидных коек, из них 970 - с кислородом и 465 коек с аппаратами ИВЛ. Под эти цели задействовали семь медучреждений. Каждое из них дооборудовали, а также прекратили оказывать специализированную помощь. Одновременно с этим организовали резерв на 1330 коек.

Однако благодаря всем мерам, которые предпринимались в Кузбассе, максимальная загруженность не превышала 30 процентов, а под ИВЛ находились лишь восемь пациентов.

- Поэтому я обратился с просьбой использовать не задействованный под ковид коечный фонд для оказания плановой помощи. В случае необходимости гарантирован быстрый возврат этих учреждений обратно под COVID, - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас постепенно снимаются ограничения на оказание медицинской помощи. Уже принимают больных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отменяются и другие ограничения.

- Мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Чтобы ускорить этот процесс, нужно выполнять все рекомендации врачей. Тогда мы сохраним и здоровье, и нашу экономику, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU