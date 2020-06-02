2 Июнь 2020 2020-06-02T08:27:44+03:00

«Самым трудным было отучиться здороваться за руку»: Сергей Цивилев рассказал о своей работе в условиях коронавируса. Фото: кадр эфира Кузбасс 1

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Во время пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса» губернатор Сергей Цивилев рассказал, как работает в условиях эпидемии коронавируса.

- По долгу работы обязан встречаться с людьми, чтобы понимать, какие проблемы их беспокоят. Это определенный риск, но я тщательно соблюдаю рекомендации врачей: ношу маску, часто обрабатываю руки антисептиком, слежу, чтобы между мной и людьми была дистанция. Самым трудным было отучиться здороваться за руку, но уже привык. Чувствую себя нормально, - сообщили глава региона.

Также губернатор сообщил, что регулярно сдает тест на коронавирус, и отметил, что сейчас в регионе таких тестов делается 3900 в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU