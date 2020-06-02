Сбербанк объявляет о вознаграждении за информацию о преступниках, напавших на инкассаторов

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:23:16+03:00

Дерзкое ограбление произошло ранним утром, 30 мая, у входа в отделение Сбербанка на улице Щорса в Красноярске

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Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления совершенного в субботу, в отношении инкассаторов Сбербанка.

Дерзкое ограбление произошло ранним утром, 30 мая, у входа в отделение Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Злоумышленники в упор расстреляли двух инкассаторов, отняли сумку с ценностями и скрылись с места преступления. В Красноярске введен специальный план мероприятий, направленный на задержание преступников. По тревоге подняты все оперативные службы МУ МВД России «Красноярское», к раскрытию данного преступления подключились сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю

Все, кому что-либо известно о местонахождении преступников, могут сообщить об этом на горячую линию ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефонам: 8-904-896-4554, 8(391)245-93-33 и телефону доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю: 8(391)245-96-46

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