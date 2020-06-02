2020-06-02T08:53:05+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса

Жителей региона волнует, кого сократят и будут ли зарплаты
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса. ФОТО: кадр видео "Кузбасс 1"Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса. ФОТО: кадр видео "Кузбасс 1"
Изменить размер текста:

Отвечая на вопрос кузбассовцев о сокращениях зарплат и работников в угольной отрасли, Сергей Цивилев рассказал, сколько человек могут потерять работу.

Во время пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса» прозвучал вопрос о сокращениях в угольной отрасли.

- Вопрос очень непростой. У нас есть сокращения. Но сокращения коснулись только банкротных предприятий. Эти банкротные предприятия из-за неправильных действий владельцев ушли в банкротство давно. В последние годы пробовали их вывести из этого состояния. Речь идет о «Заречной», «Алексиевской», «Октябрьской», - заметил Сергей Цивилев.

Губернатор также отметил, что именно здесь не выплачиваются зарплаты и постоянно идет информация о сокращении сотрудников. Сергей Цивилев также подключался к решению вопроса о выплате зарплаты. Однако ни одна из принятых мер не привела к результату.

- На шахте «Алексиевской» работали 717 человек, 398 уже сокращены, остальные продолжают работать. На «Заречной» и «Октябрьской» - 2,4 тысячи человек. Они заявили о сокращении еще двух тысяч человек, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что для того чтобы трудоустроить тех, кто попадает под сокращение, специалисты центра занятости Ленинска-Кузнецкого выезжают на предприятия, предлагают адресную помощь.

А вот все остальные угольные предприятия не сокращают своих специалистов. Более того, некоторые готовы к расширению штата и подъему угольной отрасли.

Полностью посмотреть пресс-конференцию Сергея Цивилева «600 дней. Кузбасс после коронавируса» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев сообщил об изоляции работников минтруда Кузбасса
Кемерово оказался лидером по количеству новых заболевших на 2 июня
На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»
В сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих мест
В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена»
Кузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотеке
Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса
Сбербанк объявляет о вознаграждении за информацию о преступниках, напавших на инкассаторов
«Самым трудным было отучиться здороваться за руку»: Сергей Цивилев рассказал о своей работе в условиях коронавируса
Какая судьба ждет новокузнецкий роддом № 5 после COVID-19
Сергей Цивилев рассказал, куда пойдут 9 миллиардов рублей государственной поддержки
Сергей Цивилев назвал положительные стороны коронавируса в Кузбассе
Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в Кузбассе
Число новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человек
Новокузнечанин заплатит 100 тысяч за наезд на женщину
Двое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции Кузбасса
В Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи