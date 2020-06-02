Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:53:05+03:00

Жителей региона волнует, кого сократят и будут ли зарплаты

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Отвечая на вопрос кузбассовцев о сокращениях зарплат и работников в угольной отрасли, Сергей Цивилев рассказал, сколько человек могут потерять работу.

Во время пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса» прозвучал вопрос о сокращениях в угольной отрасли.

- Вопрос очень непростой. У нас есть сокращения. Но сокращения коснулись только банкротных предприятий. Эти банкротные предприятия из-за неправильных действий владельцев ушли в банкротство давно. В последние годы пробовали их вывести из этого состояния. Речь идет о «Заречной», «Алексиевской», «Октябрьской», - заметил Сергей Цивилев.

Губернатор также отметил, что именно здесь не выплачиваются зарплаты и постоянно идет информация о сокращении сотрудников. Сергей Цивилев также подключался к решению вопроса о выплате зарплаты. Однако ни одна из принятых мер не привела к результату.

- На шахте «Алексиевской» работали 717 человек, 398 уже сокращены, остальные продолжают работать. На «Заречной» и «Октябрьской» - 2,4 тысячи человек. Они заявили о сокращении еще двух тысяч человек, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что для того чтобы трудоустроить тех, кто попадает под сокращение, специалисты центра занятости Ленинска-Кузнецкого выезжают на предприятия, предлагают адресную помощь.

А вот все остальные угольные предприятия не сокращают своих специалистов. Более того, некоторые готовы к расширению штата и подъему угольной отрасли.

Полностью посмотреть пресс-конференцию Сергея Цивилева «600 дней. Кузбасс после коронавируса» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU