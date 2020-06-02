2020-06-02T09:55:02+03:00
Общество

Кузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотеке

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотекеКузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотекеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса» сообщил о дополнительных льготах для тех, кто решит взять ипотеку. Для этого в регионе будет создано отдельное соглашение.

- Чтобы сейчас у жителей Кузбасса была возможность улучшить жилищные условия или приобрести новое жилье, мы, с учетом федеральной ставки по ипотеке в 6,5 процента, дополнительно создаем наше кузбасское соглашение по ипотеке. Уже присоединились банки, - сообщил глава региона. - К этим 6,5 процента каждый банк дает дополнительные льготы. Присоединяются промышленные и строительные предприятия. Думаю, в течение двух недель мы подпишем это соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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