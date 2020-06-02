2020-06-02T10:38:32+03:00
Общество

На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»

Губернатор отметил условия, при которых программа будет реализовываться быстрее
Екатерина РОМАНОВА
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На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Вопрос экологии является одним из важнейших для Кузбасса. Именно поэтому губернатор Сергей Цивилев обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить федеральное финансирование реализуемого в Кузбассе регионального проекта «Чистый воздух».

Экология Новокузнецка вызывает немало вопросов, именно поэтому в этом городе уже второй год реализуются региональный проект «Чистый воздух» и комплексный план мероприятий по снижению загрязнения воздуха. К 2024 году планируется снизить выбросы в Новокузнецке почти на 70 тысяч тонн, то есть на 20,25 процента к уровню 2017 года. Этот вопрос, по словам губернатора, находится на контроле у президента России. Впрочем, несмотря на пандемию и международный кризис в угольной отрасли, промышленники южной столицы Кузбасса ведут эту работу в соответствии с графиком.

- По программе «Чистый воздух» предполагалось [федеральное] финансирование в размере двух миллиардов рублей, но было принято решение перенаправить эти деньги для решения вопросов борьбы с коронавирусом, - сказал Сергей Цивилев во время пресс-конференции 2 июня. - А экология в Кузбассе - это приоритет, поэтому я обратился с просьбой к председателю правительства [РФ Михаилу Мишустину] это финансирование вернуть. Если нашу просьбу поддержат, программа будет выполняться быстрее, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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