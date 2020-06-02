Кемерово оказался лидером по количеству новых заболевших на 2 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:10:44+03:00

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Стало известно, в каких городах и территориях на утро 2 июня выявили новые случаи заражения коронавирусом. Областной центр оказался лидером по числу новых заболевших.

На утро 2 июня в Кузбассе выявлено 27 новых случаев заболевания COVID-19. Треть заболевших - девять человек - проживают в Кемерове. Еще восемь человек - новокузнечане. Тесты на коронавирус оказались положительными у четверых жителей Киселевска и двух жителей Междуреченска. По одному заболевшему - в Белове, Березовском, Гурьевском и Прокопьевском муниципальных районах.

Впрочем, помимо новых случаев заболевания в регионе отмечают и новые случаи выздоровления. Так, на утро 2 июня трое кузбассовцев вылечились от коронавируса и их выписали домой.

Напомним, всего с момента начала эпидемии коронавируса в Кузбассе выявили 616 случаев заболевания. На сегодняшний день 373 пациента получают необходимую медицинскую помощь, 236 человек выздоровели. Есть и летальные случаи исхода заболевания: семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU