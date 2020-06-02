Сергей Цивилев сообщил об изоляции работников минтруда Кузбасса

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:13:02+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в правительстве Кузбасса. По словам главы региона, непосредственно никто из сотрудников не заболел.

-У нас за все время был только один случай в правительстве, в департаменте труда и занятости. И то заболел даже не сам сотрудник, а его родственник, - сообщил губернатор. - Мы сразу, как только узнали об этом, 61 человека отправили на самоизоляцию под контролем врачей. Никто из них не заразился, они все со вчерашнего дня вышли на работу.

Он отметил, что от большой проблемы спасло принятие быстрого решения. Работа правительства не должна быть парализована, считает Сергей Цивилев, ведь сотрудникам надо встречаться с людьми, все контролировать, надо разбираться в каждой проблеме на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU