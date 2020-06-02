2 Июнь 2020 2020-06-02T12:20:26+03:00

Строительство дамб в Новокузнецке и Междуреченске оценили в 5 миллиардов рублей Фото: Андрей РЯБЦЕВ

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Правительство Кузбасса подготовило предложения по финансированию строительства дамб в Новокузнецке и Междуреченске. Такое поручение ранее давал президент Владимир Путин.

- Сейчас мы ждем решения правительства. Это дорогостоящие объекты, но крайне необходимые. Дамбы защищают от возможного подтопления жилые дома, частный сектор, школы, детские сады, автодороги. Задача серьезная, и федеральное финансирование ускорит ее решение, - сообщил Сергей Цивилев на пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса».

Реконструкция водооградительной дамбы на реке Томь в Междуреченске оценивается более чем в 620 миллионов рублей. Проект первой очереди реконструкции выполнен и прошел госэкспертизу. На реконструкцию 1,6 километра дамбы требуется 251 миллион рублей, из которых 209 необходимо привлечь из федерального бюджета. Стоимость второй очереди протяженностью 2,3 километра составляет примерно 366,94 миллиона рублей.

Что касается дамбы в Новокузнецке, то ее строительство оценивается в 4,11 миллиарда рублей. Областные власти будут ходатайствовать о выделении в 2021-2022 годах 506,3 миллиона рублей из федерального бюджета на разработку проекта дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU