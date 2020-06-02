Сбежавшему из-под конвоя преступнику дали большой срок в Кузбассе

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:27:51+03:00

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33-летнему жителю Междуреченска вынесли приговор. За то, что в конце января он напал на конвоира и сбежал из здания суда, мужчина отправится в колонию строгого режима.

Громкое ЧП произошло в Новокузнецке 29 января 2020 года. В этот день 33-летний междуреченец должен был предстать перед судом. Его доставили в здание суда, а через некоторое время не раз уже судимый мужчина попросил начальника конвоя проводить его в туалет. Там, воспользовавшись моментом, он неожиданно напал на конвоира и несколько раз ударил его. Позже начальника конвоя госпитализировали с гематомами, ушибами, ранами подбородка и шеи. Злоумышленник же воспользовался ситуацией и сбежал из здания суда.

На то, чтобы поймать сбежавшего, потребовалось несколько дней. Задержали его в подъезде одного из многоквартирных домов.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, свой поступок объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела нарушений закона в действиях начальника конвойной службы, конвоировавшего подсудимого, не выявлено.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU