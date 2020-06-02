Предприятие-призрак обнаружили в Кузбассе
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора обнаружили предприятие-призрак по производству молочной продукции. Проверка показала, что производство существует только на бумаге.
Специалисты надзорного ведомства вместе с коллегами из Новосибирской области в ходе мониторинга выявили фантомную площадку по производству молочной продукции. Индивидуальный предприниматель зарегистрировал несуществующее производство в поселке Кузедеево Новокузнецкого района.
Анализ документов показал, что предприятие оформляло электронные ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию без указания сырья. В частности, в период с 9 апреля по 26 мая оформлено 142 ВСД, при том что сырье на предприятие не поступало.
Вместе с прокуратурой Россельхознадзор провел уже выездную проверку, которая показала, что по указанному адресу нет никаких производственных мощностей для переработки молока и производства готовой продукции.
- Управлением производственная площадка исключена из системы «Цербер» с пометкой «фантом». Материалы по данному случаю подготовлены для передачи в компетентные органы для принятия мер реагирования, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.
Всего с начала года специалисты обнаружили уже восемь несуществующих производственных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU