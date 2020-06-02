2020-06-02T13:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе

Об этом сообщил областной Минздрав
Мария КОЛОСОВА
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Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаТесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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В Минздраве Кузбасса сообщили, что в больницах начали проводить тесты на антитела к коронавирусу.

Экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу началось 2 июня. Исследовнаие не заменяет основной способ диагностики – ПЦР, но дает ряд возможностей, связанных с быстротой определения.

-Регион закупил первые 100 тысяч тестов на 150 миллионов рублей. В первую очередь на наличие иммунитента к новой инфекции проверят сотрудников отделений для пациентов с пневмониями и больных с COVID-19, приемных отделений стационаров, работников поликлиник, диагностических служб и бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Также экспресс-тесты будут проводить поступающим пациентам с неотложными заболеваниями – сразу при обращении, в приемном отделении.

Результат исследования будет получен в течение 10-15 минут. Если тест покажет наличие специфических иммуноглобулинов (то есть пациент заражен, является носителем инфекции или перенес ее ранее), то его временно изолируют до получения результатов ПЦР-диагностики, которая позволит подтвердить или исключить наличие возбудителя COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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