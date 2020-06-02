2 Июнь 2020 2020-06-02T14:09:56+03:00

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В День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышей. Больше всего – в Кемерове.

Из родившихся 1 июня – 49 мальчиков и 39 девочек, в том числе, две двойни.

В Кемерове родилось 29 мальчиков и 12 девочек, в Новокузнецке – 22 маленьких кузбассовца, в том числе обе двойни. В Полысаеве появились пять малышей, в Ленинске - Кузнецком – четыре, в Киселевске и пгт Промышленная – по трое, еще по одному - в Тяжине и пгт Верх-Чебула.

-Все женщины, родившие в День защиты детей, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тысяч рублей и памятный медальон для детей. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Отметим, что в 2019 году 1 июня в Кузбассе родилось 78 детей - 40 мальчиков и 38 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU