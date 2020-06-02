2020-06-02T14:09:56+03:00
Общество

В День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышей

Рекордсменом стал Кемерово
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышейВ День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышей. Больше всего – в Кемерове.

Из родившихся 1 июня – 49 мальчиков и 39 девочек, в том числе, две двойни.

В Кемерове родилось 29 мальчиков и 12 девочек, в Новокузнецке – 22 маленьких кузбассовца, в том числе обе двойни. В Полысаеве появились пять малышей, в Ленинске - Кузнецком – четыре, в Киселевске и пгт Промышленная – по трое, еще по одному - в Тяжине и пгт Верх-Чебула.

-Все женщины, родившие в День защиты детей, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тысяч рублей и памятный медальон для детей. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Отметим, что в 2019 году 1 июня в Кузбассе родилось 78 детей - 40 мальчиков и 38 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кузбассе клещи покусали почти 19 тысяч человек
В День защиты детей в Кузбассе родилось 88 малышей
Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе
Предприятие-призрак обнаружили в Кузбассе
Житель Новокузнецка поджег чужой Land Cruiser из-за конфликта на дороге
Сбежавшему из-под конвоя преступнику дали большой срок в Кузбассе
Строительство дамб в Новокузнецке и Междуреченске оценили в 5 миллиардов рублей
Сергей Цивилев сообщил об изоляции работников минтруда Кузбасса
Кемерово оказался лидером по количеству новых заболевших на 2 июня
На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»
В сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих мест
В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена»
Кузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотеке
Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса
Сбербанк объявляет о вознаграждении за информацию о преступниках, напавших на инкассаторов
«Самым трудным было отучиться здороваться за руку»: Сергей Цивилев рассказал о своей работе в условиях коронавируса
Какая судьба ждет новокузнецкий роддом № 5 после COVID-19
Сергей Цивилев рассказал, куда пойдут 9 миллиардов рублей государственной поддержки
Сергей Цивилев назвал положительные стороны коронавируса в Кузбассе
Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в Кузбассе
Число новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человек
Новокузнечанин заплатит 100 тысяч за наезд на женщину
Двое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции Кузбасса
В Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи