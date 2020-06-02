В Кузбассе клещи покусали почти 19 тысяч человек
В Кузбассе с начала сезона с жалобами на покусы клещей в больницы обратилось 18 965 человек, из них 4095 – только за прошедшую неделю.
Как рассказали в кузбасском управлении Роспотребнадзора, из обратившихся с начала сезона 4733 человека – это дети и подростки до 17 лет. Для сравнения, в 2019 году с жалобами за тот же период обратилось 10 057 человек, в том числе 2146 детей.
- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 4095 человек, в том числе детей – 808, - сообщили в ведомстве. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.
Специалисты напоминают, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии.
При присасывании необходимо обратиться к медикам, чтобы вовремя начать профилактику.
ИСТОЧНИК KP.RU