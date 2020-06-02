Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
Областная прокуратура начала проверку по факту массового заражения коронавирусом в доме престарелых в Новокузнецке. О заболевших стало известно 1 июня.
Как сообщили в ведомстве, в пансионате «Уютный» выявлено заболевание сразу у 27 человек. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства.
-Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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