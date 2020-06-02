2 Июнь 2020 2020-06-02T15:35:12+03:00

Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Областная прокуратура начала проверку по факту массового заражения коронавирусом в доме престарелых в Новокузнецке. О заболевших стало известно 1 июня.

Как сообщили в ведомстве, в пансионате «Уютный» выявлено заболевание сразу у 27 человек. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства.

-Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU