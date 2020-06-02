АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:08:46+03:00

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение 5-летних облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов и размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р

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Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем выпуска составлял 5 млрд рублей.

В результате сбора заявок АО «Росагролизинг» установило финальную ставку купона на весь период обращения облигаций размере 7,35% годовых, а также был увеличен объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.

«Как организаторы мы рады успешному размещению дебютного выпуска облигаций АО «Росагролизинг», которое еще раз подчеркнуло эффективное управление компанией. Выход компаний АПК на облигационный рынок - важное направление. Рост агробизнеса и увеличение спроса на его продукцию диктуют использование новых инструментов привлечения ресурсов для финансирования этого сектора экономики.

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