АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем выпуска составлял 5 млрд рублей.
В результате сбора заявок АО «Росагролизинг» установило финальную ставку купона на весь период обращения облигаций размере 7,35% годовых, а также был увеличен объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.
«Как организаторы мы рады успешному размещению дебютного выпуска облигаций АО «Росагролизинг», которое еще раз подчеркнуло эффективное управление компанией. Выход компаний АПК на облигационный рынок - важное направление. Рост агробизнеса и увеличение спроса на его продукцию диктуют использование новых инструментов привлечения ресурсов для финансирования этого сектора экономики.
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