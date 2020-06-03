Ограничения по коронавирусу сняты в Анжеро-Судженске

3 Июнь 2020 2020-06-03T03:20:46+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии некоторых ограничений в Анжеро-Судженске. Ни были связаны со сложной обстановкой по коронавирусу.

В городе по-прежнему остаются закрытыми предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, фитнес-центры и другие объекты спорта.

Однако открылись торговые центры. Но при этом необходимо соблюдать меры предосторожности: персонал должен быть в средствах индивидуальной защиты, на входе располагаться антисептики, ограничиваться максимальное количество людей в помещении, соблюдаться социальная дистанция с нанесением разметки, влажная уборка проводиться каждые 2-3 часа и обеспечиваться масочный режим.

Также возобновляется оказание услуг организациями общепита на открытом воздухе - в летних кафе, на летних верандах, террасах. Курить кальяны и проводить массовые мероприятия нельзя.

В общепите столы должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метра или обеспечиваться расстановка перегородок между столами. Среди других требований - работа персонала в средствах индивидуальной защиты, наличие антисептиков на входе, использование одноразового меню, обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут либо применение одноразовой посуды, влажная уборка каждые 2-3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU