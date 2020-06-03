3 Июнь 2020 2020-06-03T04:15:45+03:00

Нет имущества и крова: что стало с жертвами апрельских пожаров в Кузбассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram

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В Кузбассе многие помнят о масштабных пожарах, которые произошли 23 апреля. Рассказываем, что сейчас происходит с пострадавшими.

Напомним, что в те жаркие и сухие дни, жители трех территорий области поневоле стали погорельцами и лишились жилья и имущества.

-Главное, что никто из людей не пострадал. Но сгорели дома и хозяйственные постройки. Всем была оказана экстренная помощь. В кратчайшие сроки решили вопрос с материальной помощью. Активно прорабатывается вопрос с обеспечением жильем, – сообщил Сергей Цивилев на пресс-конференции 2 июня.

По словам губернатора, 27 семей, потерявшие жилье и имущество, получили из областного бюджета по 200 тысяч рублей; четыре семьи, потерявшие жилье, - по 150 тысяч рублей; 12 семей, потерявшие имущество, - по 50 тысяч рублей. Кроме того, для каждой семьи была предусмотрена поддержка из местного бюджета.

В каждом конкретном случае вопросы с жильем решаются индивидуально. Так, семь семей уже подписали договоры на получение социальных выплат из областного бюджета для приобретения жилплощади. Их размер варьируется в зависимости от состава семей, площади и стоимости утраченного жилья. Два семьи, по словам губернатора, оформляют документы на получение льготного кредита на строительство жилья. Еще двое селян получат жилье по социальным программам.

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ИСТОЧНИК KP.RU